Dubai es el destino de lujo por excelencia. Esta ciudad se ha levantado de la arena en pocos años y ahora es una de las mayores ciudades de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Se va pronto, pero no sabe qué hacer en Dubai? Que no cunda el pánico. Has venido al lugar adecuado. Vas a descubrir todas las actividades que no debes perderte si vienes a visitar Dubai. Sube a la torre más alta del mundo ¿Viaja a Dubai y no va a ver la torre más alta del mundo? Es impensable. El Burj Khalifa, a 828 m de altura, le ofrecerá una vista increíble de la ciudad dorada. Es una actividad realmente imprescindible. Con una entrada, podrá subir a los pisos 124 y 125 de este rascacielos y disfrutar de una vista panorámica de Dubai absolutamente impresionante. Para conocer todas las actividades imprescindibles en Dubai, consulte este articulo. Un safari por el desierto en 4×4 La ciudad de Dubai emerge del desierto. Al salir de la ciudad, sólo tendrá que conducir unos pocos kilómetros y no habrá más que arena a su... Seguir leyendo